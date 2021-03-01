Глава краевого минприроды избавился от приставки «и. о.»

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович избавился от статуса исполняющего обязанности. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о назначении господина Белановича главой ведомства с 1 марта.

В статусе «и. о.» министра природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович работал с с 16 ноября 2020 года. До этого он занимал должность начальника отдела смежного законодательства правового департамента федерального Минприроды.