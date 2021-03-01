В Кургане в суд передали дело мобильных мошенников

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей областного центра, которым вменяют хищение денег граждан путем обмана с использованием сотовой связи. Дело направлено в Курганский городской суд.

Как сообщают в прокуратуре области, по данным следствия, в июне прошлого года обвиняемые, вступив в преступный сговор, действуя согласно разработанному плану, звонили жителям Алтайского края, представляясь сотрудниками банка. Злоумышленники сообщали заведомо недостоверные сведения о якобы сформированных заявках на списание денег с карт потерпевших и уговаривали их совершить ряд операций, в результате которых те перечисляли на подконтрольные им счета деньги. Сумма причиненного потерпевшим ущерба не уточняется.