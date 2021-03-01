Депутат Туапсинского районного совета подозревается в особо крупном мошенничестве

В отношении депутата совета муниципального образования Туапсинский район возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, депутат, являясь соучредителем управляющей компании в сфере ЖКХ, похитил более 11 млн руб., принадлежащих компании.

Как сообщили в СУ СКР, депутат назначил директором управляющей компании женщину, поставив при этом условие, что фактически руководить предприятием будет он сам. После этого он начал с согласия директора систематически получать в кассе предприятия деньги якобы на развитие бизнеса или на погашение долгов, на самом деле депутат присваивал полученные средства. Кроме того, он организовал вынесение судебного решения о взыскании с управляющей компании задолженности в пользу подконтрольной ему фирмы, средства также присваивались организатором незаконной схемы. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Анна Перова, Краснодар