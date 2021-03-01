Бывшая заведующая астраханским детсадом предстанет перед судом за получение взяток

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, заведующая одного из детских садов Астрахани получила от пяти граждан взятки в размере от 12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. за беспрепятственное посещение учреждения без заключения обязательного договора. В общей сложности обвиняемая, таким образом, якобы получила 84 тыс. руб. Этот факт выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД по Астрахани.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай