Внесудебное банкротство граждан возбуждают в одном случае из трех

За полгода с момента появления механизм внесудебного банкротства был применен в отношении 2547 человек (31,8% от всех обращений), при этом им пожелали воспользоваться 8009 граждан. Один человек уже завершил процедуру, получив списание долгов. Об этом свидетельствуют данные Федресурса.

Институт внесудебного банкротства действует с 1 сентября 2020 года — тогда у граждан появилась возможность списать свои долги бесплатно без суда через подачу заявления в МФЦ. «Внесудебка» подходит тем, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и в отношении кого приставы прекратили исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

В первые месяцы после введения процедуры внесудебного банкротства она была особенно популярна: в сентябре 2020 года в МФЦ было подано 1978 заявлений, в октябре — 1639, однако большую часть из них возвратили заявителям — 1576 и 1210 соответственно. Замминистра экономического развития Илья Торосов объяснял низкий процент возбужденных процедур тем, что заявители не подпадают под требования, установленные законом. Опрошенные “Ъ” юристы тогда обращали внимание на то, что эти критерии слишком узкие и, чтобы достичь целей, для которых и создавался внесудебный механизм, требуется их смягчить.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году количество поданных заявлений уменьшилось почти вдвое, но на треть увеличилась доля возбужденных процедур. Так, за январь в МФЦ за внесудебным банкротством обратились 717 граждан о личном банкротстве, по 389 из них процедура была начата (45,7%), в феврале эти цифры составили 906 и 511 (43,6%) соответственно.

Подробнее об итогах первых месяцев действия внесудебного банкротства граждан читайте в материале “Ъ”.

Екатерина Волкова