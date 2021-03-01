Обсуждается создание узбекского торгового дома в Саратовском районе

Под Саратовом предложено создать узбекский торговый дом. Проект был рассмотрен на встрече председателя правительства области Романа Бусаргина с главой торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым.

Оптово-розничный центр сельхозтоваропродукции, где предложено открыть торговый дом, планируется создать в Усть-Курдюмском муниципальном образовании Саратовского района. Предполагаемые сроки реализации проекта - 2020-2022 годы. В нем будет действовать таможенный представитель импортеров товаров.

Адхам Икрамов предложил разработать дорожную карту для привлечения в саратовский центр местных предприятий. Документ будут готовить торгово-промышленные палаты области и республики совместно с инвестором.

Марина Ковалева