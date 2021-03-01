В Пензенской области на поддержку экспорта продукции АПК направят 187 млн рублей

На развитие экспорта продукции АПК Пензенской области в 2021 году будет выделено свыше 187 млн руб. в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в правительстве области.

В рамках заключенного соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ аграриям региона предоставят 33,9 млн руб. субсидий на стимулирование увеличения производства масличных культур; 31,3 млн руб. направят из областного бюджета на строительство и модернизацию элеваторов, а также приобретение техники и оборудования для их комплектации. Кроме того, на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения предоставят 122,6 млн руб. средств консолидированного бюджета.

Мария Шахрай