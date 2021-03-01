В Ярославле за четыре дня заменили 440 уличных светильников

В Ярославле в ходе начавшейся модернизации городского уличного освещения за последние четыре дня 440 старых светильников были заменены на современные, энергосберегающие, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По информации пресс-службы, всего будет заменено более 27,5 тыс. устаревших осветительных приборов и установлено 500 современных шкафов наружного освещения.

По данным пресс-службы, в Ярославской области с 2008 года, когда начались работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, было сэкономлено более 270 млн руб. благодаря заключению энергосервисных контрактов. Экономия в 2020 году составила более 12 млн руб.

«Работу в Ярославле проводит филиал “Россети Центр Ярэнерго”, ставший победителем закупки на энергосервисный контракт»,– пояснил заместитель директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Валерий Шмаков.

По словам господина Шмакова, в рамках контракта работу по повышению энергоэффективности финансирует инвестор, а заказчик – муниципальное образование – оплачивает работы после их проведения за счет средств, сэкономленных на оплате коммунальных услуг.

Алла Чижова