В Геленджике ущерб от незаконного пользования водой в феврале 2021 года превысил 800 тысяч рублей

В Геленджике в феврале 2021 года было обнаружено и пресечено восемь незаконных подключений к сетям водоснабжения. Ущерб ресурсоснабжающей компании составил более 817 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Бездоговорное пользование водопроводными сетями было выявлено на улицах Кабардинская, Островского, Дивноморская и Сочинская. Дома, чьи владельцы провели самовольную врезку, временно отключили от инженерных сетей. На нарушителей составлены акты и претензии.

В пресс-службе курорта отмечают, что плата за незаконное техприсоединение к системам водоснабжения и водоотведения превысит абонентскую плату за водопотребление нескольких лет, поэтому пользоваться городскими водопроводом и канализацией на законном основании значительно дешевле.

«Есть факты, когда коммунальщики за незаконное пользование ресурсом отрезали объекты юридических лиц. Суммы выплат в таких случаях исчисляются десятками миллионов. Работа по пресечению воровства воды в Геленджике продолжается и рано или поздно будет доведена до конца», - сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года глава Геленджика сообщил, что с начала года выявлено 167 фактов незаконных врезок в системы водоснабжения и водоотведения. Среди нарушителей – 53 юридических лица и 114 физических. За незаконное пользование услугами водоснабжения и водоотведения на физлиц наложены штраф в размере более 8,5 млн руб.

Елена Зуева