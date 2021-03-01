На конкурсе брендинга и дизайна в Воронеже оценят работы со всей России 1 марта 2021 года стартует 1-й Региональный конкурс брендинга и дизайна BIZ&DIZ

Цель проекта – обратить внимание бизнеса и общества на вопросы корпоративной символики и эстетики. В условиях нарастающей конкуренции создание продуманного образа компаний, товаров и услуг во внешней среде – необходимость. Конкурс выявит удачные решения в сфере брендинга и позволит компаниям заявить о себе.

Подать работу на конкурс могут разработчики или заказчики дизайна – представители коммерческих компаний, общественных и государственных организаций. Номинации конкурса: «Нейминг», «Логотип», «Новая айдентика», «Ребрендинг».

Прием заявок продлится с 1 марта по 1 апреля. После этого будет сформирован шорт-лист и определены победители. Награждение лауреатов конкурса состоится 15 апреля.

В состав экспертного жюри вошли Денис Ломов, сооснователь digital-агентства Red Collar; Роман Корытов, основатель студии «Бренд-Архитектура», член Союза Дизайнеров России; Дмитрий Провоторов, IT-предприниматель, сооснователь дизайн-студии «Мануфактура»; Виктор Сумароков, директор дизайн-студии «Союз Дизайнеров», организатор международной выставки товарных знаков и логотипов «Золотая Блоха»; Евгений Золотухин, основатель брендингового агентства «Жмек дизайн»; Александр Деменко, директор по развитию и маркетингу агрохолдинга «Коралл», преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, Высшей школы экономики; Ольга Пуртова, генеральный директор брендингового агентства ArtGraphics.ru, преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна, член Союза художников России.

Инициатором конкурса выступила бренд-студия BIZ-B, соорганизатором проекта стало агентство маркетингового сопровождения бизнеса «МСБ-Инфо».

– Собрав в одном месте много интересных реализованных проектов, мы хотим показать, что качественная «упаковка» продукта служит мощным инструментом для развития организации или продукта, – говорит основатель бренд-студии BIZ-B Наталья Рубайко. – Уверены, что конкурс будет одинаково интересен как представителям бизнес-сообщества, так и бренд-разработчикам. Площадка BIZ&DIZ откроет много новых возможностей для профессионального общения и сотрудничества, станет источником вдохновения и мотивации для думающих прогрессивных людей.

На конкурс принимаются работы нестоличных дизайнеров, созданные за последние четыре года и получившие практическое применение. Организаторы уверены, что аудитория по достоинству оценит региональных разработчиков дизайна и откроет для себя новые имена.

— Профессионализм региональных дизайнеров и небольших арт-студий позволяет решать задачи в области брендинга на высоком уровне, — поясняет Кира Смелкова, креативный директор бренд-студии BIZ-B. — И конкурс это покажет. Более того, конкурс поможет заказчикам и дизайнерам лучше понять друг друга, и, соответственно, более эффективно взаимодействовать. Для арт-студий и фрилансеров конкурсная площадка даст возможность сравнить свой уровень с коллегами-конкурентами и проявить себя.

Партнерами конкурса выступили: «Коммерсантъ» в Черноземье, телеканал TV Губерния, PR-агентство «АбирегPR», рекламно-производственная компания «Медиа принт», компания BARI-ART, журнал «Дорогое удовольствие».

Положение, форма заявки на участие, все этапы проведения конкурса и определения победителей освещаются на официальном сайте проекта и в паблике facebook.

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