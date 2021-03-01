На Дону на шести территориях обстановка по COVID-19 остается напряженной

По итогам еженедельного мониторинга в «красной» зоне по коронавирусу находятся Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Пролетарский и Тацинский районы, сообщает пресс-служба губернатора.

В «зеленой зоне» находятся Каменск-Шахтинский, Боковский, Верхнедонской, Дубовский, Куйбышевский, Октябрьский и Усть-Донецкий районы. Остальные районы находятся в «желтой» зоне: там обстановка по коронавирусу оценивается как удовлетворительная.

Напомним, с начала февраля в Ростовской области действует система мониторинга «Светофор». Она представляет собой карту, которая формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный. В частности, карта помогает принимать решения по смягчению коронавирусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева