В горах близ Сочи собака-спасатель обнаружила погибшего мужчину

Сотрудники Южного поисково-спасательного отряда (ЮПСО) МЧС России в ходе поисковой операции обнаружили тело пропавшего мужчины, сообщила пресс-служба ЮПСО. Тело в труднодоступной горной местности нашла собака-спасатель.

По данным спасателей, в МЧС обратилась женщина и сообщила, что ее муж ушел гулять в Бытхинском лесопарке, его телефон находился в сети, но перестал отвечать. Женщина беспокоилась, так как у ее мужа были проблемы с сердцем, недавно он находился на лечении в кардиологическом отделении больницы. Группа спасателей, в которую входил кинологический расчет, отправилась на поиски пропавшего, в районе Шакалиных скал собака прошла по крутому спуску и вывела группу к телу погибшего. На место происшествия были вызваны сотрудники МВД.

Анна Перова, Краснодар