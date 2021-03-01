На саммите 5G Advanced Summit (Саммит по вопросам эволюционного развития индустрии 5G), организованном Ассоциацией глобальных систем мобильной связи (GSMA) в рамках Всемирного мобильного конгресса-2021 в Шанхае, доктор Тун Вэнь, научный сотрудник Huawei и технический директор Huawei Wireless, выступил с ключевым докладом под названием «Непрерывное развитие технологии 5G как основа для повсеместной цифровой трансформации». В своем выступлении доктор Тун подчеркнул, что необходимо непрерывно развивать технологии 5G: они позволят создать основу для цифровой трансформации всех отраслей, необходимую для удовлетворения стремительно растущих требований к взаимодействию с клиентами и для различного применения технологий в промышленности.

Доктор Тун Вэнь, научный сотрудник Huawei и технический директор Huawei Wireless, на Всемирном мобильном конгрессе-2021 в Шанхае Фото: Huawei

Развитие 5G ускоряется, благодаря чему сети 5G повышают производительность

Прежде чем ее вытеснит следующее поколение, новая технология связи обычно доминирует в течение десяти лет, постепенно развиваясь и увеличивая свои возможности. В прошлом году технология 5G развивалась более быстрыми темпами, демонстрируя свой огромный потенциал. Постоянное совершенствование опыта взаимодействия с клиентами и расширение спектра услуг интернета вещей (IoT) повышают требования к возможностям сетей. «Растущий спрос на беспроводное подключение является фундаментальной движущей силой для постоянного развития мобильных технологий»,— отметил доктор Тун.

Поэтому технология 5G должна постоянно улучшаться. Услуги расширенной мобильной широкополосной связи (eMBB) вызывают значительный рост спроса на данные, требуя от сетей 5G увеличения пропускной способности, чтобы гарантировать первоклассный опыт. С внедрением технологии reduced capability (REDCAP) технологии массового подключения и обмена данными между машинными терминалами (mMTC) станут доступны на большем количестве терминалов и позволят удовлетворить самые разнообразные требования IoT.

Использование технологий сверхнадежной связи с малой задержкой (URLLC) требует от сетей снижения задержки связи при передаче данных и обеспечения гарантированной величины задержки. Это позволит соответствовать строгим требованиям к подключению для управления удаленными и программируемыми логическими контроллерами (PLC).

Необходимо расширить границы возможностей технологии 5G, чтобы открыть новые перспективы для бизнеса

По мере появления на рынке новых приложений три сценария использования, изначально определенные в 5G, нуждаются в улучшении для удовлетворения различных требований к услугам IoT. Границы возможностей 5G должны быть расширены, чтобы открыть новое пространство для бизнеса.

Сфера предоставления услуг с эффектом полного погружения стремительно развивается. Технологии дополненной и виртуальной реальности 5G создают превосходные виртуальные возможности. С появлением компактных устройств с поддержкой расширенной реальности (XR) начнется внедрение технологии 5G XR. Для создания реалистичного эффекта присутствия потребуется дальнейшее совершенствование технологии 5G. Средняя скорость передачи данных в сетях 5G должна будет вырасти со 120 Мбит/с до 2 Гбит/с, поскольку высокое разрешение содержимого повысится с 4K до 16K. Чтобы обеспечить взаимодействие с виртуальным миром в реальном времени, также потребуется дополнительно сократить задержку передачи данных в сетях 5G с текущих 20 мс до 5 мс.

Ориентированные на восходящий канал сети ускоряют цифровую трансформацию промышленности. В настоящее время приложения 5G развиваются беспрецедентными темпами, повышая требования к скорости восходящего канала. Различные потребительские сервисы AR/XR требуют отправки изображений и видео высокой четкости с локальных устройств в облака для дальнейшего рендеринга. Использование функций удаленного управления и машинного зрения в промышленных условиях также подразумевает передачу видео в формате 4K или 8K в реальном времени. Это приведет к увеличению доли восходящего трафика по сетям 5G до более чем 40%. Чтобы справиться с таким огромным объемом трафика, пропускную способность восходящего канала 5G следует увеличить как минимум в 10 раз.

Кроме того, 5G должна обеспечивать возможности обнаружения для расширения способов дистанционного управления, взаимодействия транспортных средств и дорог, беспилотного транспорта и интеллектуальной логистики. Например, внедрение в соте технологии beam sweeping (развертки луча) Massive MIMO для сенсорного обнаружения позволит организовать даже услуги высокоточного позиционирования внутри помещений.

Стандарт 5.5G станет двигателем цифровой трансформации всех отраслей

Основываясь на своем обширном опыте внедрения инноваций в мобильной индустрии, компания Huawei предложила технологию 5.5G в качестве своего вклада в развитие новых технологий, включая широкополосную связь на основе восходящего канала (UCBC), широкополосную связь в режиме реального времени (RTBC), а также согласованную связь и сенсорные функции (HCS), призванные ускорить повсеместную цифровую трансформацию.

«И технологии, и бизнес необходимы для стимулирования и содействия развитию отрасли. Мобильная индустрия, крупнейший в мире рынок беспроводных соединений, ежегодно достигает триллионов долларов США,— заявил доктор Тун.— Ускоряющаяся интеграция 5G с различными отраслями создаст новое рыночное пространство стоимостью более $10 трлн». Из-за плохого взаимодействия между технологиями подключения отраслевых услуг приложения часто ограничиваются одним или несколькими, что далеко от масштабного эффекта. В результате этот рынок стоит всего миллиарды долларов США. Непрерывное развитие технологии 5G улучшит пропускную способность сети и расширит перечень сценариев использования, добавив дополнительную поддержку для интеграции при одновременном снижении стоимости подключений. Это поможет раскрыть потенциальные возможности для бизнеса на сумму более $100 млрд в индустрии интернета вещей.

«Совершенствование технологий и приложений откроет безграничные возможности для развития 5G в следующем десятилетии,— заключил доктор Тун.— Индустрия беспроводной связи не сможет добиться успеха без единых стандартов и отраслевого сотрудничества. Мы должны совместно определить направление эволюции 5G и способствовать отраслевому сотрудничеству, чтобы ускорить развитие технологий и построить устойчивое будущее с 5G».