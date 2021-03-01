Чиновника из Башкирии обвиняют в превышении полномочий и получении взятки

Экс-начальника отдела комитета по управлению собственностью Иглинского района Виталия Карпова обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК) при распоряжении муниципальными землями, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По версии следствия, в 2017 году Виталий Карпов заключил договоры аренды участков общей площадью более 46 га с ООО «Главспецстрой». Участки передавались для комплексного освоения и жилищного строительства. Через некоторое время господин Карпов разрешил «Главспецстрою» сделать переуступку прав по этим договорам физлицам, в результате чего из собственности муниципалитета выбыло 25 участков стоимостью 8,6 млн руб.

Виталия Карпова также обвиняют в том, что он без оснований и без проведения торгов передал в безвозмездное пользование дачному некоммерческому товариществу «Сосновый бор» участок площадью 50 га и стоимостью 15 млн руб. в Акбердинском сельсовете.

Кроме того, как сообщают в СКР, в октябре 2018 года чиновник получил от местного предпринимателя 2,8 млн руб. взятки за помощь в приобретении земли. Бизнесмен выкупил в собственность участок площадью 9,6 га в Иглинском районе за 218 тыс.руб., при этом ранее местная администрация несколько раз отказывалась продавать эту землю из-за отсутствия там объектов капитального строительства.

Господин Карпов свою вину не признал. На недвижимые имущество чиновника наложен арест.

Анна Соколова