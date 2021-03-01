Кафе у памятника погибшим автомобилистам в Самаре снова хотят снести

Объявлены новые торги по сносу кафе «Рахиб» в Советском районе Самары. Объект находится на ул. 22 Партсъезда/Гагарина, 4Б, возле памятника погибшим автомобилистам. Стартовая цена контракта составляет более 3,8 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Прием заявок на торги завершится 11 марта. В этот же день проведут аукцион.

В феврале минувшего года главе Самары Елене Лапушкиной было направлено обращение с просьбой снести кафе «Рахиб», так как объект расположен у памятника погибшим военным шоферам. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, ранее кафе «Рахиб» было признано самовольной постройкой.

Однако денег на его демонтаж в бюджете администрации Советского района в Самаре нет, а добиться его оперативного сноса в судебном порядке было проблемно. Поэтому власти пытались найти подрядчика на торгах в конце минувшего года. За работы чиновники готовы были заплатить 4,3 млн руб. Но подрядчик с работой не справился.

Георгий Портнов