В Татарстане начали проверку после гибели двух человек от отравления газом

Прокуратура начала проверку после гибели двух человек от отравления газом в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в поселке Новый Тукаевского района в частном доме на улице Мирная. На место ЧП приехали спасатели и медики. Они установили, что в доме пахло газом.

В результате ЧП на месте скончались две женщины 1954 и 1978 годов рождения. Мужчину 1981 года рождения удалось откачать, его увезли в больницу.

На место ЧП выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов. Причины трагедии выясняются. В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При выявлении нарушений ведомство примет меры реагирования.

"Ъ-Казань"