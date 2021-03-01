Контрольно-счетная палата Тамбовской области нашла нарушений на 374 млн рублей

В 2020 году Контрольно-счетная палата Тамбовской области выявила 264 нарушения на 373,9 млн руб., следует из годового отчета КСП. Общий объем проверенных средств составил 6,9 млрд руб., мероприятиями были охвачены 32 объекта. В прошлом году тамбовские аудиторы провели 95 мероприятий — 40 контрольных и 55 экспертно-аналитических.

Наибольшая часть нарушений коснулась государственных и муниципальных закупок, а также закупок «отдельными видами юрлиц». Всего было выявлено 136 нарушений на 183,9 млн руб. На втором месте — нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности: 51 на 137,0 млн руб. Также зафиксировано 47 нарушений при формировании и исполнении бюджет на 52,5 млн руб. Аудиторы выявили и 21 нарушение на 450 тыс. руб. в сфере деятельности организаций с участием Тамбовской области в их уставных капиталах.

Кроме того, КСП обнаружила неэффективное использование государственных средств на 122,1 млн руб. В бюджет региона было возвращено 2,9 млн руб., «включая объемы возврата по проверкам 2019 года».

Александр Прытков