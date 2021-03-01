В Волгограде СК организовало проверку по факту исчезновения троих малолетних детей

В Волгограде следственные органы СКР организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения двух малолетних мальчиков, в возрасте 7 и 8 лет, а также 13-летней сестры одного из них. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК.

Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении троих малолетних детей. По словам родителей, накануне их дети отправились гулять и не вернулись, при этом самостоятельные поиски результатов не дали. Вскоре школьников обнаружили. Никаких противоправных действий в отношении них не совершалось. «Выяснилось, что прошлую ночь, пока шли поиски, юные волгоградцы провели в подъезде одного из домов, расположенном недалеко от места их жительства», — отмечает пресс-служба.

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины, по которым дети не вернулись домой с прогулки. В рамках процессуальной проверки также будут приняты меры профилактического характера.

Мария Шахрай