Estee Lauder объявили о назначении нового амбассадора

Новым «лицом» компании Estee Lauder стала актриса кубинского происхождения Ана де Армас — номинантка на премию «Золотой глобус» за роль Марты в фильме «Достать ножи». В ближайшее время ожидается выход 25 фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», где она сыграет вместе с Дэниелом Крейгом, триллер «Глубокие воды» и драма «Блондинка» о Мэрилин Монро. Ана примет участие в рекламных кампаниях бренда, первая из них, посвященная новому аромату, ожидается в марте этого года. Актриса присоединяется к команде амбассадоров Estee Lauder, в которую в разные годы вошли Анок Яй, Бьянка Брандолини д’Адда, Кэролин Мерфи, Диана Пенти, Грейс Элизабет, Карли Клосс и Ян Ми.