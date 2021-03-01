В Ярославле из-за коммунальной аварии затопило Ленинградский проспект

В Ярославле утром 1 марта произошло подтопление дороги на Ленинградском проспекте. Жители города выложили в соцсетях видеозаписи затопленного проспекта. В пресс-службе «Ярославльводоканал» сообщили, что утечка воды произошла из-за аварии водопровода.

По информации пресс-службы, для проведения ремонтных работ вода перекрыта, холодное водоснабжение отключено в двух домах, магазине и ресторане быстрого питания. Сообщение о коммунальной аварии поступило в «Ярославльводоканал» утром 1 марта. Ремонтная бригада водоканала оперативно выехала на место ЧП и приступила к ликвидации утечки.

По предварительной информации, причиной аварии стала утечка на межквартальном водопроводе диаметром 200 мм.

«Ориентировочно работы будут завершены во второй половине дня»,— уточнили в пресс-службе ярославского водоканала.

Алла Чижова