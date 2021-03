«Автомобильный конкурс элегантности» Дмитрий Гронский — о The ICE St. Moritz

Фото: The ICE St. Moritz

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как организаторы решили обыграть отмену мероприятия в 2021 году.

Если сравнивать конкурс элегантности, который проводится в Санкт-Морице, с аналогичными конкурсами, которые проходят в калифорнийском Пеббл-Бич или на вилле д’Эсте в Италии, то швейцарское мероприятие — это вообще какой-то стартап. Первый раз оно было проведено в феврале 2019 года и называлось The ICE St. Moritz. В названии есть игра слов: с одной стороны, ICE — это The International Concours of Elegance, а с другой, ice — это «лед». И именно на льду озера в швейцарском курорте проходят самые пафосные в этих краях светские мероприятия.

Автомобильный конкурс элегантности — это именно светское мероприятие. Владельцы машин, стоимость многих из которых может превышать €1 млн, облачаются под стать эпохе, в которую был построен классический автомобиль, и дефилируют перед публикой. Два года назад на ICE приехали полсотни классических Ferrari, Bentley, Bugatti. Дорогим гостям, которых на мероприятие прибыло 2500 человек, все настолько понравилось, что в 2020 году организаторы решили сделать конкурс постоянным. Но из-за накрывшей мир пандемии в Санкт-Морице просто покатались по улицам те владельцы машин, что привезли их сюда заранее, пока Европа еще не закрылась.

В этом году по тем же самым причинам провести ICE не удалось, однако устроители, чтобы хоть как-то подсластить это разочарование, сделали шутливую фотосессию, которую можно было бы озаглавить так: «Как мог бы пройти The ICE St. Moritz 2021 и как, мы надеемся он пройдет в 2022 году». Полицейский выписывает штраф неправильно запаркованному Mercedes-Benz CLK GTR. Выходя из супермаркета с рулонами туалетной бумаги, владелец Lancia Rally 037 понимает, что сзади у машины находится двигатель, а не багажник. Парочка на сверхдорогом Porsche 911 GT1 приехала за шаурмой. А Ferrari 275 GTB/4 оказалась настолько красива, что ее разрешили запарковать прямо в ресторане. Карточки можно посмотреть в сети, и они того стоят. Недаром говорят, что самоирония — один из способов пережить самые тяжелые передряги.