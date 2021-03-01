Воронежских сотрудников ДПС заподозрили во взяточничестве

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы местной ГИБДД. Как сообщили в ведомстве, они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, с февраля 2019 года по февраль 2021 года руководитель рот ДПС в райцентре Павловск получали от подчиненных «незаконное денежное вознаграждение» в общем размере около 100 тыс. руб. ежемесячно за бездействие и общее покровительство и попустительство по службе.

Преступление пресечено региональными. управлениями СКР и ФСБ. Командир роты ДПС по ходатайству следствия был заключен под стражу. О мере пресечения в отношении командира взвода ведомство не сообщило.

Александр Прытков