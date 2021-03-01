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Росприроднадзор проводит проверку на нижегородской станции аэрации

Межрегиональное управление Росприроднадзора с 1 марта проводит выездную проверку в отношении Нижегородского водоканала в связи с жалобами на неприятный запах в районе станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку возглавил исполняющий обязанности руководителя управления Марк Чиненков. Специалисты изучат экологическую документацию предприятия и осмотрят территорию.

«Контрольно-надзорные мероприятия коснутся охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов и земель, обращения с отходами производства и потребления, а также соответствия Нижегородского канала лицензионным требованиям»,— сообщили в управлении Росприроднадзора.

Анастасия Еремина


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