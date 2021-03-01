В Ростове суд признал незаконным заключение контрактов на перевозки по нескольким городским маршрутам

Арбитражный суд Ростовской области признал законным решение ростовского УФАС о том, что департамент транспорта Ростова-на-Дону нарушил ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции» при заключении контрактов на обслуживание маршрутов № 80-МТ, № 22, № 44, № 66-МТ, № 18, № 33, № 73-МТ и № 72. Об этом сообщает пресс-служба ростовского УФАС.

Как сказано в сообщении, в 2019 департамент заключил муниципальные контракты с перевозчиками с ценой 0 руб. без проведения торгов. При этом до заключения контрактов был произведен расчет начальной (максимальной) цены, которая должна была составлять: 9 млн. руб. (маршрут № 22), 18 млн. руб. (маршрут № 44), 16 млн. руб. (маршрут № 80-МТ), 14 млн. руб. (маршрут № 66-МТ), 24 млн. руб. (маршрут № 18), 18 млн. руб. (маршрут № 33), 9 млн. руб. (маршрут № 73-МТ), 11 млн. руб. (маршрут № 72). Вместе с тем, закупка у единственного поставщика может осуществляться на сумму, которая не превышает 100 тыс. руб.

При таких условиях департамент смог заключить контракты без проведения публичного конкурса, однако у него не было на это оснований. «Заключив контракты на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам без проведения торгов, департамент не только ограничил конкуренцию, но и обеспечил избранным им перевозчикам доступ к получению бюджетных средств в форме субсидий, предоставляемых в целях компенсации недополученных доходов от использования пассажирами льгот»,— отмечается в сообщении. Кроме того, должностные лица департамента, виновные в нарушении, привлечены к ответственности по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления). Отметим, что санкциями данный статьи предусмотрен штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.

Наталья Шинкарева