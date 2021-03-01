Суд оставил в силе арест координатора штаба Навального в Кургане

Курганский областной суд отказал защите Алексея Шварца, координатора местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального, оспаривавшей арест активиста на 30 суток. Как сообщают в telegram-канале штаба, апелляционная жалоба была подана в понедельник, и в тот же день вынесено решение об отказе.

Таким образом, теперь Алексей Шварц выйдет на свободу 22 марта, проведя под арестом в общей сложности 60 суток. Первый арест активист получил 23 января за организацию незаконного шествия. 22 февраля он должен был выйти, но ему назначили еще 30 дней в спецприемнике за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.