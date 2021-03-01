Мэрия судится с бизнесменом из-за автостоянки на городском кладбище в Самаре

Департамент управления имуществом Самары подал иск к индивидуальному предпринимателю Александру Евлахову. Чиновники хотят, чтобы бизнесмен снес одно- и двухэтажные строения с гаражом и помещением охраны на площади 3,4 тыс. кв. м, а также забор со столбами ограды. Речь идет об объекте на ул. Партизанской у городского кладбища. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов суда, на указанной территории находится автостоянка №6, которой владеет предприниматель. Она создает препятствия для пользования кладбищем, считает истец. Кроме того, к разбирательству будет привлечено ООО «АртКар», которое арендует в этом районе часть земельного участка площадью 3,3 тыс. кв.м. Ближайшее заседание по этому вопросу пройдет 30 марта.

Георгий Портнов