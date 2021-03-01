В Ярославской области почти в три раза снизилось число безработных

На 1 марта 2021 года в Ярославской области число безработных снизилось в 2,7 раза по отношению к сентябрю 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в настоящее время в регионе официально зарегистрированы безработными более 11,3 тыс. человек,

По словам заместителя председателя областного правительства Максима Авдеева, в последние месяцы отмечается тенденция к стабилизации ситуации на рынке труда.

«На данный момент уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7%. И хотя это выше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 1,2%, снижение уровня безработицы, поднявшегося в начале пандемии, очень заметно»,— пояснил господин Авдеев.

Он отметил, что правительство будет стараться достичь допандемийных значений за счет комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

Специалисты службы занятости отмечают, что наиболее востребованы инженеры, менеджеры, воспитатели, медицинские работники, а также квалифицированные швеи, водители автомобилей, повара, токари, строители. Директор регионального департамента занятости Лаура Зудина рассказала, что с начала года трудоустроены 2,4 тыс. человек.

Алла Чижова