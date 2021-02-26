Свобода выбора

За последние годы стремительно взлетел спрос на перепланировку. И это не удивительно, ведь основному большинству сегодня не хочется жить в стандартной квартире, все хотят выразить свою индивидуальность. К тому же возможность самостоятельного определения расположения и метража жилых комнат делает проживание гораздо более удобным.



— Работая на рынке ремонта более 15 лет, последнее время мы всё чаще сталкиваемся с проектами, которые предусматривают перепланировку квартиры. Кто-то хочет увеличить детскую, кто-то выделить в спальне место под гардеробную или из большой гостиной сделать зону для приёма гостей и отдельный кабинет для работы. Кроме того, перепланировка даёт возможность сделать комнаты необычной конфигурации. И мы, как компания, которая занимается ремонтом, рады, что некоторые застройщики учитывают эту тенденцию в своих проектах. Например, квартиры ГК «Первый Трест» сдаются со свободной планировкой, что даёт возможность сократить сроки ремонта и бюджет клиента, так как отсутствует этап демонтажа ненужных межкомнатных перегородок. Ещё один плюс свободной планировки — это возможность сделать квартиру трансформер. Сейчас это мировой тренд особенно для небольших квартир, где с помощью передвижной перегородки можно трансформировать пространство, закладывая множество сценариев использования одной и той же зоны. — рассказал Рустам Галиаскаров, директор одной из ведущих компаний по ремонту на рынке Уфы — «Знаем Как».

Что же собой представляет жилье со свободной планировкой? В такой квартире выделены мокрые зоны: санузел и кухня, поскольку это зависит от прокладки коммуникаций и определяется еще на стадии проектирования жилого дома. А вот на оставшаяся часть квартиры свободна от межкомнатных перегородок, и будущий владелец может обустроить жилье в соответствии со своими желаниями. Такое решение возможно при монолитно-каркасном строительстве, ведь там в качестве несущих конструкций выступают колоны.

— Несмотря на то, что все наши планировки продуманы до мелочей и каждый метр в квартирах функционален и эргономичен, мы не ограничиваем людей в их самовыражении. Все новые жилые комплексы ГК «Первый Трест» строятся со свободной планировкой. Это значит, что мы не возводим стены, мы лишь обозначаем их трассировкой и оставляем владельцам квартир достаточное количество кирпича для межкомнатных перегородок. А вы сами решаете возводить их вам в соответствии с изначальным планировочным решением или перенести, а может быть вообще оставить свободное от стен пространство. — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Зачастую люди рассматривают жилье с точки зрения своих текущих потребностей. Но жизнь меняется, образ жизни становится более динамичным, а население мобильным, меняются приоритеты. Поэтому, чтобы в будущем не разочароваться в покупке лучше выбирать функциональные планировки. Тем более, что покупка квартиры — одно из важнейших капиталовложений в жизни и безусловно, хочется, чтобы помещение, в котором мы проживаем было идеальным пространством для каждого члена семьи.

Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. В Уфе компания строит 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и Grand&Grand.

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