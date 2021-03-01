В многоэтажных домах Волгоградской области установят новые лифты

В Волгоградской области в 2021 году планируется заменить 616 единиц лифтового оборудования в 167 многоквартирных домах по региональной программе капремонта. Об этом сообщили в областном правительстве.

Замена оборудования осуществляется, если период эксплуатации лифта превышает нормативные сроки. Так, в этом году в 20 МКД уже обновили семь подъемников, ожидается замена еще 616 единиц.

Кроме того, специалисты УНО «Региональный фонд капремонта» заключили контракты на замену еще 1315 лифтов в 390 высотных домах по плану на 2022 год. Таким образом, на текущий момент законтрактованы работы по установке 1931 новых лифтов в Волгограде, Волжском и Камышине.

Мария Шахрай