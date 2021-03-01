В Майкопе депутата лишили должности главы комитета за счет в иностранном банке

Депутаты городского совета Майкопа освободили от должности своего коллегу, замещающего должность председателя одного из комитетов. Поводом для этого стали нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у депутата был не закрытый счет в иностранном банке, а также 12 счетов, открытых в кредитных организациях на территории РФ. Сведения о них председатель комитета не указал в своей справке о доходах.

По результатам проверки депутат уволен с поста председателя комитета и лишен права занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий. Также сообщается, что счет в иностранном банке он закрыл.

Согласно информации на сайте Совета народных депутатов Майкопа, в органе действует шесть постоянных комитетов: по бюджету, финансам, налогам (глава – Светлана Мекерова), по законности, местному самоуправлению и регламенту (Алий Мамий), по имущественным отношениям, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Максим Кузнецов), по экономике, предпринимательству и инвестициям (Рустам Хачетлев), по социальной политике (Владлена Кононова), по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре (Михаил Величко).

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Адыгее главе Гиагинского сельского поселения и индивидуальному предпринимателю, который также является депутатом районного Совета народных депутатов, было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Выяснилось, что глава поселения заключил с депутатом-подрядчиком три договора на выполнение работ по благоустройству территории памятника «Вечный огонь» и прилегающего парка в станице Гиагинской, при этом объемы работ и их стоимость были завышены. Таким образом обвиняемые похитили более 70 тыс. руб.

Виктория Колганова