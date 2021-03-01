«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 1 марта

1 марта мадридский «Реал» сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках 25-го тура Ла Лиги. Фонбет является официальным партнером мадридского клуба и предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Реала» можно поставить за 2.05, на ничью – за 3.60, на победу «Реал Сосьедада» – за 3.85, на фол в первые три минуты игры – за 1.50, на гол из-за штрафной – за 2.75, на гол головой – за 2.65.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Асенсио или Винисиуса можно поставить за 2.85, на гол Васкеса – за 6.00, на гол Ойарсабаля – за 3.55, на голевую передачу Крооса – за 4.50, на желтую карточку Ле Норману – за 3.50, на гол Исака и победу «Реал Сосьедада» – за 7.00, на гол Асенсио и победу мадридского «Реала» – за 6.50.

Александер Исак

Исак – лучший бомбардир «Реал Сосьедада» в этом сезоне Ла Лиги. На его счету 12 голов, также форвард отметился 2 ассистами. На гол Исака правой ногой можно поставить за 5.00, левой – за 9.00, на голевую передачу – за 10.00, на то, что Исак забьет первый или последний гол в матче, – за 5.80, на гол во втором тайме – за 6.80, на гол или ассист – за 3.50.

Всего в Линии более 15 котировок на Исака. Варианты с самыми крупными коэффициентами: дубль за 18.00, гол из-за штрафной за 20.00, удаление за 50.00.

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