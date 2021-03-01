В Курске накричавшая на ребенка в такси мать получила полтора года колонии

Суд приговорил 33-летню жительницу Курска к полутора годам колонии общего режима за истязание несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Как установил суд, осужденная с 2016 года по сентябрь 2020 года, используя «малозначительные поводы в виде непослушания и невыполнение домашнего задания», била ногами и «брючным ремнем по различным частям тела» своего 11-летнего сына. О преступлении стало известно, когда в конце сентября 2020 года мать в такси накричала на ребенка, что зафиксировал видеорегистратор. Тогда уже управление СКР возбудило уголовное дело.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков