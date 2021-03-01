Росавтодор направит 795 млн рублей на ремонт дороги Тюмень — Омск

ФКУ «Сибуправтодор» (структура Росавтодора) объявило закупку для проведения капитального ремонта участков дороги Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) в Омской области. Начальная цена составляет 794,8 млн руб. Финансирование предполагается из федерального бюджета, следует из материалов, опубликованных на официальном сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 24 марта.

Подрядчик должен будет выполнить работы с 15 мая 2021 года до 25 октября 2022 года. Общая протяженность участков — 3,2 км.

Проект предполагает, в частности, установку предупреждающих знаков и барьерного ограждения, уплотнение грунта, замену асфальта, нанесение разметок и др.

Р-402 — трасса федерального значения. Проходит через Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим, Абатское, Тюкалинск, Омск.

Екатерина Лукашевич