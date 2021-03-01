«Вернисажный день»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях на «Винзаводе», Еврейском музее и центре толерантности и в галере «На Шаболовке».

2 марта станет большим московским вернисажным днем — только на «Винзаводе» откроются сразу шесть новых выставок. Больше всего внимание привлекают проекты галерей pop/off/art и XL.

Первая покажет персональную выставку петербуржца Владимира Шинкарева One more time. Шинкарев — один из основателей группы «Митьки»; нетривиальные виды северной столицы главенствуют в его живописи. Более 40 новых полотен будут объединены попарно между собой. Вторая представляет персоналку Константина Звездочетова «Приснится же такое!» Выставка посвящена памяти Свена Гундлаха, ушедшего из жизни в середине декабря прошлого года. В экспозиции будут представлены живописные работы Звездочетова — как новые, так и десятилетиями ждавшие своего часа в мастерской. По словам художника, изначально он хотел сделать выставку из картин, которые ему приснились.

Дальше две выставки, где, говоря стихами Бродского, «блуждает выговор еврейский». В Еврейском музее и центре толерантности выставка-инсталляция «Шейнцис. Эссе в четырех картинах». Это художественная акция, которая создана коллективно группой художников разных направлений. Все они объединены памятью о выдающемся сценографе, педагоге Школы-студии МХАТ Олеге Шейнцисе. В его послужном списке оформление 23 спектаклей репертуара театра «Ленком», среди которых такие хиты, как «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Оптимистическая трагедия».

А в галерее «На Шаболовке» откроется выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве». Это про еврейский авангард, главным воплощением которого стала работа художественной секции Лиги еврейской культуры. Выставка соединяет изобразительное искусство (живопись, графика, фотография), издания 1910-1940 годов, дающие представление об эволюции еврейской общественной жизни в России, и предметы материальной культуры, религиозного обихода и народного искусства. Авторов великое множество: Лабас, Аксельрод, Фальк, Тышлер, Лисицкий, Никритин, Чашник.