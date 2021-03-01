Руководитель администрации главы Башкирии вновь выиграл иск к СМИ

Судья Ленинского районного суда Уфы Регина Фахрутдинова частично удовлетворила иск руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина к ООО «Эхо мск» (владелец сайта радиостанции «Эхо Москвы в Уфе») и обозревателю портала «Проуфу» Рамилю Рахматову. Господин Сидякин просил суд признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию публикацию, опубликованную на сайте уфимской редакции радиостанции «Эхо Москвы» 1 октября 2020 года, в которой говорилось, что Александр Сидякин намерен подать в суд на «Проуфу» и Рамиля Рахматова: ранее на портале была опубликована публикация господина Рахматова о лифтовом бизнесе и упомянута гражданская супруга господина Сидякина. Кроме того, истец просил солидарно взыскать с ответчиков 250 тыс. руб. в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан».

Регина Фахрутдинова обязала удалить спорный материал с сайта «Эхо Москвы в Уфе», а также взыскать с каждого из ответчиков по 10 тыс. руб.

Шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев сообщил "Ъ-Уфа", что «Эхо мск» будет обжаловать решение суда. «В заметке была опубликована информация о том, что администрация главы республики подаст иск против «Проуфу» и Рамиля Рахматова. Более того, информационный повод был предложен редакции пресс-службой главы Башкирии»,— сообщил господин Валиев.

Ранее, как писал "Ъ-Уфа", судья Регина Фахрутдинова удовлетворила иск Александра Сидякина к «Эхо Мск» и политтехнологу Андрею Потылицыну, который касался высказывания господина Потылицина в эфире программы «Персонально ваш», а затем был опубликован на сайте радиостанции. В иске чиновник потребовал признать отдельные высказывания порочащими и выплатить 250 тыс. руб. компенсации. Судья снизила сумму морального вреда до 100 тыс. руб.

Олег Вахитов