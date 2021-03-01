Более 500 нарушений по уборке снега выявили в Нижегородской области в феврале

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Нижегородской области в феврале провела около 8 тыс. проверок качества уборки снега и наледи с крыш домов и придомовых территорий. За месяц было выявлено 517 нарушений, сообщили в пресс-службе правительства региона. Управляющим организациям выдали 44 предостережения, всего составили 82 протокола об административных нарушениях.

«Февраль выдался крайне сложным как с точки зрения количества осадков, так и с точки зрения температурного режима. Мы понимаем, что управляющим компаниям сложно работать в таких условиях, однако существуют нормативы, и их нарушение недопустимо, так как от этого напрямую зависит здоровье граждан»,— отметил руководитель ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул.

Всего в январе и феврале специалисты инспекции провели более 11 тыс. проверок и выявили около 730 нарушений. По ним составили 137 протоколов об административных нарушениях и выдали 218 предостережений.

Анастасия Еремина