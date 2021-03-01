В Казани возбудили уголовное дело после нападения на полицейского

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело против уроженца Таджикистана, который ударил полицейского в Казани. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сам инцидент произошел 21 февраля этого года в городском аэропорту. «По версии следствия, днем 21 февраля 2021 года подозреваемый из-за вызывающего поведения по отношению к работникам аэропорта был доставлен в помещение полиции, расположенное в аэропорту г. Казань, где в момент проверки его документов нанес удар головой в лицо сотруднику транспортной полиции», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого задержали. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Ъ-Казань"