Арбитражный суд наложил арест на имущество бывшего гендиректора «Трансаэро»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на имущество бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина в пределах 245 млрд рублей.

Под арест попала недвижимость в Подмосковье и счета в банках. Кроме того, Ростреестру по Московской области запрещены любые регистрационные действия с указанной недвижимостью.

Как сообщает ТАСС, решение принято по требованию конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта.

В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» была признана банкротом. Бывший главный бухгалтер авиакомпании Андрей Ковалев приговорен к семи годам. Следствие считает, что он помогал Александру Бурдину в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Хищения в "Трансаэро" разобрали по всем статьям».