ВТБ Лизинг в Воронеже профинансировал 11 хлебных фургонов для ТД Юрасовский

ВТБ Лизинг передал в лизинг 11 хлебных фургонов на базе Ford Transit производителю хлебобулочной и кондитерской продукции Торговому Дому «Юрасовский» в Воронеже. Автомобили стоимостью 25 млн рублей переданы в финансовый лизинг сроком на 3 года.



ГК ТД Юрасовский является высоко технологичным производителем хлебобулочной и кондитерской продукции. Бизнес-инфраструктура предприятия включает три производственные площадки, а также собственный зерноперерабатывающий комплекс с производством муки и комбикормов. Продукция компании поставляется в розничные магазины Воронежской области. В парке компании 35 единиц техники, в том числе автофургоны, автогидроподъемники и специализированные ТС на базе ГАЗель Бизнес, а также тракторы Беларус и рефрижератор ГАЗон NEXT, профинансированные ВТБ Лизинг.

Новые автофургоны позволят обеспечить быструю и бесперебойную доставку продукции по собственной торговой сети ГК ТД Юрасовский, а также на торговые точки заказчиков. Благодаря увеличению автопарка производитель расширит географию работы и сможет поставлять товары не только в Воронежской, но и в Белгородской областях.

Хлебные фургоны Ford Transit предназначены для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий. Конструкция машины выполнена по технологии «Сэндвич», которая обеспечивает сохранность при перевозке продуктов, требующих соблюдения определенного температурного режима. Пространство внутри фургона разделено на отсеки, каждый из которых является отдельным стеллажом для размещения лотков. Фургон Ford Transit характеризуется как надежный, неприхотливый в обслуживании автомобиль, способный безотказно работать в любых климатических условиях России. Грузоподъёмность шасси составляет 1768 кг, расход топлива в смешанном цикле 9,8 литров на 100 км.

Справка о подразделении ВТБ Лизинг в Воронеже.

ВТБ Лизинг работает в Воронеже с 2013 года. За это время компания передала более 5 000 транспортных средств предприятиям из сегмента малого и среднего бизнеса региона. На рынке лизинга в Воронеже и Воронежской области ВТБ Лизинг занимает долю в размере 20% и работает с любой техникой – от легковых автомобилей до асфальтоукладчиков и других специализированных транспортных средств и самоходных машин.