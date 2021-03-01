«ВСМПО-Ависма» сократила долю в «РусГидро» до 4,9%

Корпорация «ВСМПО-Ависма» сократила долю в энергетической компании «РусГидро» на 4,954%, говорится в сообщении сервера раскрытия информации. До сокращения корпорация владела 5,013% «РусГидро».

О том, что «ВСМПО-Ависма» хочет продать долю в «РусГидро» стало известно в июне прошлого года. «ВСМПО-Ависма» скупала акции «РусГидро» с рынка в 2017 и 2018 годах, потратив на это совокупно $336 млн. Тогда бумаги «РусГидро» торговались на уровне 0,75 руб. за штуку. Компания называла сделку портфельной инвестицией, отмечая, что планирует удерживать акции «РусГидро» «для получения дохода от дивидендов и роста котировок». На начало 2020 года «ВСМПО-Ависма» владела 5,95% энергетической компании.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей титана. 65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс одна акция — «Ростеху». До кризиса «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса AirbusGroup и 100% — Embraer. На фоне обвала авиарынка в результате пандемии корпорация столкнулась с резким падением спроса — план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. т.

Михаил Мананников