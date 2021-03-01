На Ямале капитана теплохода будут судить за затопление баржи

В суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направлено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Омска, который в сентябре прошлого года, являясь капитаном теплохода «Беломорский-21», допустил затопление баржи. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Напомним, инцидент произошел 21 сентября на Обской губе в бухте Каменная. По версии следствия, буксировка баржи осуществлялась в отсутствие разрешения на движение несамоходного судна в данном разряде бассейна. При этом баржа, груженная железобетонными изделиями, имела установленные технические ограничения по ветро-волновому режиму.

«Таким образом, судно находилось в условиях плавания, отличающихся от его предназначения, что привело к неконтролируемому поступлению забортной воды в трюм баржи и ее затоплению», — отметили в пресс-службе.

Владельцу баржи причинен ущерб на сумму более 1,5 млн руб., а собственнику груза — более 3,7 млн руб. На стадии предварительного следствия обвиняемым уже возмещен ущерб на сумму 1,5 млн руб.