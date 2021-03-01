«Теплоэнерго» взыскивает 14 млн рублей за отопление ЖК «Новинки Смарт сити»

Арбитражный суд удовлетворил заявление АО «Теплоэнерго» о взыскании 14 млн руб. долга за тепловую энергию, поставленную в октябре-декабре 2019 года, когда началась достройка за бюджетные средства проблемного ЖК «Новинки Смарт сити». Поскольку выбранной жителями домоуправляющей компании в то время не было, суд решил, что долги за тепло должен погасить Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства как заказчик достройки жилого комплекса.

Кроме того, на фонд возложили обязанность оплатить в общей сложности 173 тыс. руб. расходов по госпошлине и оплате судебной экспертизы. Ранее федеральный заказчик отказался добровольно платить за тепло и ГВС, не подписав соглашение о компенсации расходов теплоснабжающей компании.

Любопытно, что за этот же самый период поставки Региональная служба по тарифам привлекла «Теплоэнерго» к административной ответственности, доказывая, что утвержденного тарифа для объектов в Новинках тогда не существовало, и компания фактически неправомерно отапливала стройку проблемного жилья от построенной рядом с ЖК блочно-модульной котельной. Однако по жалобе компании суд отменил наказание, установив, что «Теплоэнерго» загодя обращалось в РСТ за установлением тарифов, однако регулятор отказал на том основании, что построенная котельная еще не была зарегистрирована, при этом обязанность «Теплоэнерго» подавать тепло никто с компании не снимал.

Иван Сергеев