Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп выступил на конференции?

Дональд Трамп намекнул, что может выдвинуться на пост президента США в 2024 году. Выступая перед участниками консервативной конференции CPAC, он выразил уверенность и в своей победе на предстоящих выборах, и в том, что он якобы выиграл президентскую гонку в 2020-м. Трамп раскритиковал политику Джо Байдена и заявил, что при новом президенте Штаты вскоре попадут в зависимость от нефти из России. Кроме того, он подтвердил свое намерение остаться в политике. Это было первое выступление Дональда Трампа на публике с момента сложения президентских полномочий. Его возвращение активно обсуждают в мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Дональд Трамп вернулся» — с таким заголовком вышла статья на «Би-би-си». Спустя месяц без общественного внимания бывший президент США начал свое политическое возрождение, и, судя по реакции собравшихся, поддержка Трампа, даже несмотря на поражение на выборах и штурм Капитолия, никогда не ослабевала. Поэтому, когда бывший президент сделал ставку на продолжение лидерства в партии, толпа полностью одобрила это решение. Однако по меркам Трампа его речь на этот раз была довольно скучной, отмечает издание.

CNN называет речь бывшего президента на конференции лживой. По словам журналистов, он продолжил врать, что он выиграл прошедшие в США выборы, и настаивать, что результаты были сфальсифицированы. Как отмечает телеканал, Трамп повторил и несколько других ложных заявлений, которые от него уже слышали, в частности, по вопросам торговли с Китаем и войне с Ираком.

Он также сделал несколько новых лживых утверждений о первых днях президентства Джо Байдена, например, обвинил действующего президента в том, что тот привозит в США тысячи беженцев, людей, о которых никто ничего не знает. «У нас нет данных об их преступлениях, нет их медицинских карт»,— сказал Трамп. Однако, как отмечает CNN, хотя Байден и планирует значительно увеличить число принимаемых страной беженцев, неверно предполагать, что Америка о них ничего не знают. Беженцы проходят строгую проверку: собеседование с сотрудниками правительства, медосмотр, изучаются факты их биографии Министерством внутренней безопасности и Минобороны.

Как отмечает Fox News, Трамп в своем выступлении также раскритиковал Байдена за то, что он неспособен вновь открыть школы. Он обвинил демократов в том, что они хотят, чтобы Конгресс потратил почти $2 трлн на открытие школ. Выступлению Трампа предшествовал опрос участников конференции, у них интересовались, кого они хотели бы видеть в бюллетенях на выборах президента в 2024 году. И многие проголосовали за бывшего главу государства. Сам Трамп не стал объявлять о своем участии в президентской гонке, хотя и сказал, что может об этом подумать.