В Пензенской области осудят саратовца и астраханского адвоката за мошенничество

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего адвоката из Астрахани и 52-летнего жителя Саратова. Они обвиняются в покушении на крупное мошенничество по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, саратовцу вменяется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, летом 2020 года злоумышленники с целью хищения 6 млн руб., принадлежащих пензенскому предпринимателю, сообщили ему, что якобы могут добиться положительного исхода рассмотрения дел региональным арбитражным судом путем передачи денежного вознаграждения его работникам. Однако обвиняемые такими возможностями не обладали и договоренности с должностными лицами суда не имели.

Сообщников задержали сотрудники правоохранительных органов во время передачи денег. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Пензы.

Мария Шахрай