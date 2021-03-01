В правительстве Орловской области ищут специалиста по госзакупкам без опыта работы

Администрация губернатора и правительство Орловской области ищет заместителя начальника отдела организации закупок работ и услуг управления государственных закупок без опыта работы. Это следует из размещенной на сайте HeadHunter вакансии.

На это должности специалисту необходимо будет определять подрядчиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд Орловской области, принимать заявки на закупку товаров, работ и услуг, проводить экспертизу аукционной документации. Кроме того, нужно участвовать в работе закупочных комиссий и разрабатывать проекты приказов об осуществлении с закупками.

На вакансию, которая не требует опыта работы, обратила внимание жительница Орла Ольга Головина. «Это значит, что чем меньше знаешь, тем больше будет разных "косяков", которые, получается, выгодны работодателю по разным госпроектам в рамках 44-ФЗ», — предположила в своем Facebook госпожа Головина.

Александр Прытков