Свердловская полиция нашла в Екатеринбурге хостел, где регистрировали мигрантов ради прибыли

Свердловская полиция провела в хостеле на улице Сыромолотова в Екатеринбурге профилактический рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Как пояснил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в базе данных сотрудников полиции из управления по вопросам миграции значилось, что в хостеле проживает 418 иностранных граждан, прибывших в Россию для трудоустройства. Такую информацию в органы внутренних дел предоставило руководство хостела.

«Когда силовики внезапно нагрянули, на двух этажах здания не удалось обнаружить даже одного мигранта. В помещениях царила идеальная чистота, как в коридорах, так и в комнатах, а также на общей кухне. Складывалось такое впечатление, что к приезду стражей порядка была сделана генеральная уборка. Однако не так все просто. При таком количестве зарегистрированных людей, если бы они реально там жили, такую стерильность поддержать было бы просто не реально. А тут не соринки, ни пылинки. По меньшей мере подозрительно. Так и оказалось впоследствии. Тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. "Мертвые души" при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке. Кроме того, в хостеле и не могло разместиться 418 человек, поскольку там всего имелось 50 койко-мест. Получалось больше восьми человек на одну койку»,— отметил полковник Горелых.

По результатам рейда за нарушение правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении хостела составлено 12 административных протоколов по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4,8 млн руб. В течении 60 суток после составления протоколов, в случае если нарушители не оплатят штрафы , материалы полиция передаст в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолжности.

Отметим, что рейд проводился сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с представителями инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга и участковыми уполномоченными отдела полиции №2 . Руководил оперативным мероприятием заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ майор полиции Кирилл Слизов.