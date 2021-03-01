На развития сельских территорий Пензенской области направят около 327 млн рублей

В Пензенской области на реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2021 году выделят 326,5 млн руб., из которых 304 млн руб. — средства федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках мероприятий в 2021 году реализуют около 30 проектов. Планируется обустроить сельские территории объектами инженерной инфраструктуры и благоустроить площадки под компактную жилищную застройку. Гражданам, проживающим в селах, предоставят социальные выплаты на строительство либо приобретение жилья, а также на строительство жилых помещений или домов по договору найма жилого помещения.

Кроме того, за счет средств областного бюджета будут реализованы программные мероприятия по развитию водоснабжения и газификации сельских территорий.

Мария Шахрай