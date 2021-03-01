Свердловские власти планируют ввести единый комендантский час для детей

Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект о введении единого комендантского часа на территории региона. Соответствующий документ в областной парламент внесло региональное правительство.

Согласно пояснительной записке, законопроект повысит эффективность мер по обеспечению безопасности детей, защите их здоровья, физического, интеллектуального и нравственного развития. «Изменения в закон предполагают, что под ночным временем понимается период с 22:00 до 6:00 местного времени вне зависимости от времени года»,— пояснила спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина.

Сейчас в регионе комендантский час в период с 1 мая по 30 сентября действует с 23:00 до 6:00, с 1 октября по 30 апреля — с 22:00 до 6:00. В эти часы ребенок не может находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Анастасия Реутова