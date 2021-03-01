«Любая ошибка может стать роковой»

В российском футбольном чемпионате завершился 20-й тур. После зимней паузы произошло немало неожиданностей — все лидеры потеряли очки. «Зенит» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. После поражения «Спартака» от «Рубина» со счетом 0:2 на третье место вышел клуб «Сочи». ЦСКА сохранил вторую позицию. «Динамо», несмотря на победу в Грозном над «Ахматом» 2:1, остался на шестом месте. Итоги 20-го тура подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Первый тур после зимней паузы серьезно уплотнил турнирную таблицу. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2, ЦСКА уступил «Локомотиву» 0:2, с тем же счетом «Спартак» проиграл «Рубину», причем на своем поле. Красно-белые после этой неудачи опустились на четвертую строчку, и перспективы команды туманны: два поражения подряд с учетом кубка страны, да и игровые проблемы видны невооруженным глазом. К тому же поражение от «Рубина» чисто тренерское, уверен футбольный эксперт Владимир Быстров:

«Некоторые фантазировали, что приехал Промес, и все проблемы будут решены. Но никто не говорит о том, что он приехал, во-первых, неготовый, во-вторых, тренер его ставит в основной состав. Помимо того, что у него тренируются все остальные футболисты, и это видят, здесь целиком и полностью поражение на Тедеско. Слуцкий его переиграл во всех аспектах. Да и, вообще, “Спартак” беззубо выглядел, я так скажу».

Но если «Спартак» с такой игрой вполне может провалить сезон, то другой московский клуб, «Динамо», похоже, способен побороться за еврокубки. Уже сейчас после победы над «Ахматом» в Грозном со счетом 2:1 «Динамо» занимает шестое место и отстает от идущего четверым «Спартака» всего на два балла. Правда, восхищаются динамовской игрой далеко не все. Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалев на эмоциях критиковал как судейство, так и игру клуба: «Когда побеждает команда, которая в первом тайме ни одного удара по твоим воротам не нанесла, то, наверное, футбол превращается в какую-то порнографию. Судей критиковать нельзя, но надо трактовать эпизоды одинаково, требования должны быть одинаковые — все, больше ничего.

Я не прошу ни преференций, ничего, просто объективно смотреть на вещи, на то, что происходит».

Вопросов к судейству в этом туре вновь было много. Неоднозначные решения арбитры принимали почти в каждом матче. Основная претензия к ним в том, что они по-разному трактуют футбольные правила в похожих эпизодах, и это приводит к скандалам. К таким историям мы давно привыкли, а вот в «договорняках» даже у нас клубы обвиняют нечасто. В этот раз подобное произошло. Одно из спортивных изданий предположило, что в матче «Тамбов»—«Ротор» ошибки в обороне игроки клуба «Тамбов» совершали неспроста, что и привело к поражению со счетом 1:3. Но главный тренер команды Сергей Первушин все обвинения опроверг: «Там какие-то обвинения в адрес конкретного игрока, но я смотрел весь тур, и в каждом туре, в каждой игре можно кого-то обвинять, потому что гол — это в принципе чья-то ошибка, либо индивидуальная, либо групповая».

Завершал 20-й тур матч «Краснодар»—«Урал». Встреча закончилась вничью — 2:2 — и еще раз показала, что проблемы первого никуда не делись.

Можно, конечно, списать неудачи фаворитов в этом туре на изобилие красных карточек, которые арбитры зажигали чуть ли не в каждом матче: тот же «Краснодар» больше тайма играл в меньшинстве, «Спартак» пропускал первый гол после удаления Зобнина, «Ахмат» заканчивал домашнюю встречу с «Динамо» вдесятером. Но все эти карточки, судейские ошибки и победы аутсайдеров еще раз доказывают, что произойти в чемпионате может все что угодно.

Впереди 10 туров, и даже отрыв «Зенита» в пять очков не даст действующему чемпиону спать спокойно. А уж дальше в турнирной таблице все плотно, как в центре Москвы в час пик. Тот же «Локомотив», который занимает девятое место, отделяет от ЦСКА, который расположился на втором, всего шесть баллов. Так что любая ошибка для любого из первых девяти клубов в итоге может стать роковой, и это, конечно, добавляет чемпионату эмоций.