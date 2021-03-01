Бывший главный судебный пристав Прикамья признался в попытке суицида

Экс-начальник УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников подтвердил информацию, что, находясь в СИЗО, совершил попытку самоубийства. Об этом господин Кожевников рассказал в интервью порталу 59.ru. Игорь Кожевников утверждает, что попытку суицида он совершил через два месяца нахождения в следственном изоляторе, так как был в крайне подавленном психологическом состоянии. После появления в июле прошлого года этой информации в СМИ ее опроверг уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

Напомним, Игорь Кожевников был задержан 24 июля 2019 года по подозрению в получении двух взяток. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствие считает его причастным к 36 подобным преступлениям, а также к мошенничеству в особо крупном размере. В январе этого года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Сам господин Кожевников вины не признает. В интервью он также рассказал, что на одном из допросов признал вину в обмен на обещание освобождения из СИЗО под домашний арест. Но в итоге отказался от этих показаний после продления срока содержания под стражей.